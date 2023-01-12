وفاة عازف الجيتار الإنجليزى جيف بيك عن عمر يناهز 78 عاما

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 11:23 صباحاً - توفى عازف الجيتار الإنجليزى الشهير جيف بيك عن عمر يناهز 78 عاما، الذى تألق مع فريق "ذا يارد بيردز" وبدأت شهرته واحترافيته في الظهور واصبح من أشهر عازفيين الجيتار وانطلق فى مسيرته الاحترافية منفردا.

وقالت أسرته على وسائل التواصل الاجتماعي - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، إن "بيك" توفي بعد إصابته بعدوى الالتهاب السحائي فجأة.

وكان "جيف بيك" قد انضم لقاعة مشاهير الروك آند رول مرتين الأولى عام 1992 عن عمله مع فريق "ذا يارد بيردز" وكعازف منفرد عام 2009. وفي عام 2015، صنفته مجلة رولينج ستون خامس أفضل عازفي جيتار على الإطلاق متقدما بمركز واحد على نجم موسيقى البلوز بي.بي. كينج.

وأصدر بيك العام الماضي آخر ألبوم له بعنوان "18" وضم 13 مقطعا موسيقيا أغلبها تسجيلات لمقاطع قديمة مع نجم هوليوود "جوني ديب". وفاز "بيك" بأول جائزة جرامي عام 1985 عن أغنية "إسكيب" (الهروب) واستمر بعد ذلك ليحصد التمثال الذهبي سبع مرات خلال مسيرته.

وظهر عازف الجيتار الشهير جيف بيك مع الممثل جوني ديب، وقاموا بطرح ألبوما وذلك يوم 30 من الشهر الماضي.

وحمل ألبوم جوني ديب عنوان "18"، ويضم صورة خاصة ونسخا جديدة لأعمال معروفة، ولن يكون محطة رئيسية في مسيرة جيف بيك، العضو في فرقة "ياردبيردز" والمواكب لديفيد بووي، الذي أتم السنه الماضية عامه الثامن والسبعين.