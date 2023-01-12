اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق دلعت الشباب بوصلة رقص مع صديقتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال تواجدها في أحمد مراكز التجميل وبصحبته فتاة صغيري وأخري كبيرة حيث ارتدت ملابس من اللون النبيتي وقامن بالرقص طريقة أثار أعجاب جمهورها وتعتبر هذا هو الظهور الأول لها بعد اختفاءها طوال الفترة الماضية.

تقوم الفنانة الشابة بغلق خاصية التعليق في الكثير من الأحيان على جميع الفيديوهات والصور التي تقوم بنشرها بعد أزمتها مع المخرج خالد يوسف.