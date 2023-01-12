اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده تشوق جمهورها لفيديو الرقص الجديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده في برنامج على قناة الجديد اللبنانية مرتدية فستان من اللون النبتي المكشوف من منطقة الصدر وتتحدث تاريخا وأعمالها الدارمية وحياتها الشخصية والفنية أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه.

وعلقت عن الفيديو قائلة انتظروني في اول حلقة من السيزون الجديد من برنامج “كتاب الشهرة” يوم السبت ١٤ يناير الساعة ٩:٣٠ مساءً مع الاعلامي علي ياسين علي قناة الجديد اللبنانية