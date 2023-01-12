اتفرج- انت الان تتابع خبر موعد جنازة والد ريم البارودي.. تعرف عليه وادعوله بالرحمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة ريم البارودي عن وفاة والدها الذي رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته الصحية في الأيام القليلة الماضية، وخرجت لجميع محبيها ومتابعيها وهي تطلب منهم الدعاء له.

آخر أعمال ريم البارودي

وسوف تقام صلاة الجنازة على والد الفنانة ريم البارودي الذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس 12 يناير 2022 بعد صلاة الظهر من داخل مسجد السلام في مدينة نصر، وهو رحل بعد صراع طويل مع المرض وتدهورت حالته الصحية أثناء الأيام الماضية، وطلبت من الجمهور الدعاء لوالدها ونشرت له صورة من داخل ستوري على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت “بابا في حالة حرجة وبحاجة إلى الدعاء”.

وقدمت الفنانة ريم البارودي مسلسل “العيلة دي” مع الفنانة وفاء عامر من خلال خاصة ستوري انستجرام، ونشرت البوستر الرسمي الخاص به والذي ظهرت فيه صديقتها الفنانة وفاء عامر، وقدمت أيضاً مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل حلقت الطيور نحو الشرق وغيرها.