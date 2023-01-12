اتفرج- انت الان تتابع خبر مفاجأة| حذف أغنية محمد رمضان وعدوية.. ورد صادم من محمد عدوية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت حالة من الجدل الواسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك، بخصوص حذف أغنية محمد رمضان وعدوية، بشكل مفاجئ دون أي مقدمات، تسبب ذلك في حالة من الغضب بين محبي وعشاق الفنان محمد رمضان وعدوية.

فوجئ محبي وعشاق محمد رمضان وعدوية عبر صفحات السوشيال ميديا، من حذف أغنية محمد رمضان وعدوية وهي أغنية على وضعنا، وذلك بسبب حقوق الملكية الفكرية.

وجاء ذلك على خلفية، قيام محمود بدر عضو فريق شارع 3 بتقديم إلى إدارة اليوتيوب ورق يفيد باحقيته فى ملكية الأغنية، وهو ما تسبب فى حذفها بشكل مؤقت لحين حل الأمر بين رمضاتن وبدر.

أغنية على وضعنا تتصدر الترند

وكان قد تصدرت أغنية على وضعنا، قائمة الترند في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أن الأغنية من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، ومدير تصوير أحمد عبد القادر، ومهندسين ديكور محمد مصطفى ونهى عبد الرحيم.

ومن المقرر ان يخوض الفنان محمد رمضان و دراما رمضان المقبل 2023 من خلال مسلسل “العمدة” تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، ويشارك فى بطولة العمل هالة صدقى،زينة ، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر، دعاء حكم، طارق النهرى، مجدى بدر وآخرين.

رد صادم من محمد عدوية على حذف أغنيته

غضب الفنان محمد عدوية، من حذف أغنية محمد رمضان وعدوية، من على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكتب محمد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: أغنية على وضعنا نتم قفلها على قناة الأستاذ محمد رمضان وأنا لحد دلوقتي معرفش أيه السبب ياريت يكون عنده خلفية لي ده.

نجاح أغنية على وضعنا

وكان قد حققت أغنية على وضعنا للفنان محمد رمضان وعدوية، 2 مليون مشاهدة بعد طرحها 9 أيام من طرحها عبر قناته على يوتيوب.

احتفل محمد رمضان بتصدر كليب “على وضعنا”، التريند الأول عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات “يوتيوب”.