اتفرج- انت الان تتابع خبر مصيفة في عز الشتاء.. ميرهان حسين تتألق وتبهر متابعيها على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تألقت الفنانة ميرهان حسين في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة صيفية مميزة نالت إعجاب الكثير.حيث نشرت “ميرهان” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها مرتدية فستانًا صيفيًا مشجر، واعتمدت مكياج هادئ، وتركت شعرها ينسدل على ظهرها، وأرفقت مع الصور التعليق التالي: “”نوارة الحتة، مشوار الونش”.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (قمر يا جدعان والله)، (جمال ولا فى الخيال)، (كيم كاردشيان مصر)، (الجميلة ميمي)، (الدلع كله ياقمري).

ميرهان حسين تصور مشاهدها في مسلسل “مشوار الونش”

يُذكر أن الفنانة ميرهان حسين تصور في الوقت الحالي مشاهدها في مسلسل “مشوار الونش” والمكون من 45 حلقة.

مسلسل “مشوار الونش” بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، محمود عبد المغني، ميمي جمال، منة فضالي، علاء مرسي، أحمد أبو داود، إيهاب فهمي، حنان سليمان، محسن منصور، عبير منير، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.