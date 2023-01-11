اتفرج- انت الان تتابع خبر محتواها مهين ورجعي.. “القومي للمرأة” يقدم شكوى رسمية ضد ياسمين عز والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن المجلس القومي للمرأة، تقديمه شكوى رسمية ضد المذيعة ياسمين عز وبرنامجها “كلام الناس”، بسبب محتواه الذي وصفه بالمهين والرجعي.وقد أصدر المجلس بيانًا جاء فيه: “يعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي ، وجميع عضواته وأعضائه ، ولجانه الدائمة وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات،عن رفضه وعميق استياءه من المحتوى المسييء الذى يقدم من خلال برنامج “كلام الناس” المذاع على ” قناة MBC مصر ” للمذيعة/ ياسمين عز ،والذى يمثل إهانة وتحقير وتقليل من شأن المرأة المصرية، ويضر بها، كما يعد محتوى موجه لتغييب الوعى المجتمعي بما يتم إنجازه على أرض الواقع من جهود حثيثة لتمكين المرأة المصرية”.

وتابع البيان: “يعلن المجلس أنه تقدم صباح اليوم بشكوى رسمية الى المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ضد البرنامج ، حيث تلقى المجلس العديد من الشكاوى من نساء مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي يعبرن عن رفضهن لهذا المحتوى المسيء ويطالبن بوقفه”.

وأضاف البيان: “ويؤكد المجلس رفضه القاطع لأى محتوى من شأنه تحقير وإهانة المرأة المصرية، حيث أن المحتوي الذي يقدمه البرنامج عن المرأة المصرية مهين ورجعي، ويتضمن خطاب تحريضي لممارسة العنف ضد المرأة المصرية، وتطبيع اهانة وضرب الأزواج للزوجات، وأنه علي النساء تقبل العنف والإهانة”.

واستكمل البيان: “كما يتضمن محتوى البرنامج أيضًا السخرية والتنمر على حال الأسرة المصرية ، مما يؤدى الى تدمير البنية الاجتماعية وخلق نزاعات داخل الأسرة ، دون اعتبار لأحكام الدستور المصري الذى تضمن أكثر من 20 مادة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة وتجريم العنف والتمييز واحترام المرأة وصون كرامتها”.

المجلس القومي للمرأة عن ياسمين عز: تقلل من احترام المرأة

واستطرد البيان: “ويشدد المجلس على أن الحضارة المصرية العظيمة كانت ترسم النساء على المعابد كرمز للقوة والحياة والنماء، وكانت المرأة المصرية هي الملكة التي تحكم والمقاتلة فى الحروب ، وهى الآن تتقلد أعلى المناصب القيادية وتتطلع نحو المزيد”.

واختتم البيان: “يوضح المجلس أن ذلك البرنامج ومحتواه لا يليق بمؤسسة إعلامية مرموقة تقدم محتوى إعلامي هادف التي تحظى بمكانة كبيرة لدى الجمهور المصري ، حيث يخالف هذا المحتوى ميثاق الشرف الاعلامي الذى يستوجب رفع مستوى مناقشة القضايا الاجتماعية والأسرية إلى مستوى يرقى الى دور المرأة كشريك اساسي تسهم في بناء الأسرة جنبًا الى جنب مع الرجل الذى يحترمها ويقدر دورها، علاوة على أن الكود الإعلامي للمرأة ينص على تقديم المرأة كنموذج واعي ومثقف وملتزم، ويؤكد المجلس أيضًا خطورة تأثير الرسائل غير المنضبطة التى تسهم بشكل كبير فى تقليل احترام المرأة وبالتالي تزايد معدلات العنف ضدها ويهيب المجلس القومي للمرأة بالقائمين على القناة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وقف هذا المحتوى الرجعى.. وفى الختام يؤكد المجلس القومي للمرأة أنه لن يتهاون فى اى حق من حقوق المرأة المصرية، ولن يقبل المساس بها او الانتقاص منها بأي شكل من الأشكال”.