اتفرج- انت الان تتابع خبر موقف إنجي وجدان من عملية تكميم المعدة.. كشفته لأول مرة بعد وفاة ابن جورج وسوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة إنجي وجدان بالكشف لأول مرة عن موقفها من عمليات تكميم المعدة وجراحات التخسيس، وهذا يأتي بعد وفاة وديع نجل سلطان الطرب جورج سوف بعد المضاعفات الخاصة بالجراحة المشابهة.

خسارة انجي وجدان وزنها الزائد

وقالت انجي وجدان في لقاء لها مع الإعلامية سهير جودة في برنامج “الستات” الذي يبث على قناة النهار الفضائية، قائلة “أوقات كتير أتخن وأخس، وطبعا فكرت في الجراحة وممكن أعملها، جراحة التخسيس مش عيب الناس بتعتبر عمليات التخسيس قلة أدب، وفي ممثلين كتير عملوها وخبوا عن الجمهور”.

وأضافت انجي قائلة “أنا أهلي أطباء وعملية التخسيس مش سهلة، وفيها بنج ممكن ناس تقوم منه أو لأ، وده مع أشطر الدكاترة”.

وكشف إنجي والدنها تمنعها وتعارض عمليات التخسيس، قائلة “بعد وفاة ابن جورج وسوف ماما قالتلي شوفتي؟ هي عايزاني أخس بنظام غذائي، وده أصعب حاجة لإن الأكل أحلى حاجة في العالم”.