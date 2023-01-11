اتفرج- انت الان تتابع خبر ميرهان حسين تتألق بالعباية البلدي وسط الطبيعة .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها مجموعة من الصور الجديدة لها بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وطهرت ميرهان حسين في مكان وسط الطبيعة وتجلس أمام باب، مرتدية فستان متعدد الألون مكشوف وشفاف من منطقة الصدر والأرجل وحافية القدمين و وتقوم باستعراض مفاتنها وجمالها أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعره معلقة نوارة الحتة

يذكر أن الفنانة المصرية يشارك حالياً في مسلسل الونش الذي يعرض على قناة الحياة.