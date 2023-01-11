انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش “بتتمخطر قدام مرايتها” بالأسود الضيق والمفتوح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش خلال تواجدها داخل منزلها، مرتدية فستان من اللون السود الضيق والمكشوف بشكل من منطقة الصدر وهاف بوت من نفس اللون وتتمايل وتسععرض جمالها أمام المرآة بطريقة أثارت اعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاة

وتردد الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية التي تشير إلي انفصال الفنانة السورية عن زوجها طبيب أسنان مصري شريف شرقاوي ويعمل كمدرب لرياضية اليوجا شريف شرقاوي.