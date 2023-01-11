إزاي تغير ملامح سميرة سعيد منذ بداياتها وحتى سن ال 65؟.. اتفرج بالصور

رياض - احمد صلاح - تصدرت سميرة سعيد قائمة الترند في جمهورية مصر العربية، وذلك بعد احتفلت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بعيد ميلادها ال 65 سنة.
عيد ميلاد سميرة سعيد ال 65 سنة
تغير ملامح سميرة سعيد
على مدار السنوات الطويلة، تغير ملامح سميرة سعيد بشكل كبير، ولكن دائما ما تظهر بشكل لافت للأنظار كأن آلة الزمن تعود بها للخلف، فتظهر في كل مرة وكأنها صبية في عُمر العشرين.
ظهرت سميرة سعيد من وقت لآخر حفاظها على نضارة البشرة وشد الوجه من النحت أو البوتوكس والفيللر وغيرها، لكن التغيير يطول تسريحة ولون الشعر، مع تنميق الحاجبين بشكل جديد، ومكياج مختلف، لتبدو سميرة سعيد، كأنها شخص آخر يختلف تمامًا عن النسخة السابقة.
جمال سميرة سعيد
بين عامي 2004 و2006 ظهرت سميرة سعيد وهي بالشعر الاسود المجعد ومن ثم المنسدل، مع الحاجب الرفيع الأسود، بعد أن تحول لون شعرها من الأسود إلى البني المتدال بخصلات الهايلايت، وحواجب أعرض.
بين العامين 2008 و2009، تألقت سميرة سعيد، بقصة الشعر القصير المدرج، مرة باللون الأشقر وأخرى بالبني، وفي عامين 2011 و2013، ظهرت بوجه مشدود أكثر، ومنحوت مع الشعر بين الأسود والبني، قبل أن تعتمد شعر بيكسي في 2014، ثم الشعر البوب.
إلا في عامي 2015 و2016 عادت سميرة سعيد، بوجه منحوت، وخدود مرفوعة، وحواجب عريضة للغاية، وفي عامي 2017 و2018 لجأت سمير سعيد إلى العدسات الملونة، والمكياج المنحوت، قبل أن تبدو كأنها في العشرين من عمرها، في عامي 2019 و2020، بسبب اختيارات المكياج الجريئة والعصرية.
وخلال العامين الماضيين، اعتمدت الفنانة على الجسد النحيل ذو القوام الممشوق، مع الشعر الويفي الطويل والمكياج العصري.
زيجات سميرة سعيد
تزوجت سميرة سعيد من الموسيقار هاني مهنا عام 1988، ثم انفصلا عام 1994، ثم تزوجت من رجل الأعمال مصطفى النابلسي، وأنجبت منه ابنها الوحيد «شادي»، قبل أن تنفصل عنه عام 1995.