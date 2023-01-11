انت الان تتابع خبر إزاي تغير ملامح سميرة سعيد منذ بداياتها وحتى سن ال 65؟.. اتفرج بالصور والان مع التفاصي

رياض - احمد صلاح - تصدرت سميرة سعيد قائمة الترند في جمهورية مصر العربية، وذلك بعد احتفلت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بعيد ميلادها ال 65 سنة.

عيد ميلاد سميرة سعيد ال 65 سنة

كتبت سميرة سعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الخبرات الصور والفيديوهات: “نعم، عام طويل آخر، ورقم آخر يُضاف إلى عمري، لكن لا يزال من الرائع أن أُحاط بهذا الكم من الحب والاهتمام، شكرًا لكم على جعل عيد ميلادي دائماً خاصا، وبالتأكيد مع كل هذه الأمنيات، ستكون سنة رائعة”.