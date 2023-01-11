راندا عبد السلام بين ”أخر الزمان” و”رمضان كريم٢” في رمضان المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 يناير 2023 06:29 مساءً - بدأت الفنانة راندا عبد السلام تصوير أحداث دورها في مسلسل أخر الزمان والذي تنافس من خلاله في سباق رمضان المقبل ويتواجد في بطولة المسلسل النجمة فيفي عبده والنجم احمد عبد العزيز وكمال أبو راية ومحسن منصور وعدد من نجوم الفن ومن تأليف رؤيات فؤاد وإخراج أيمن فؤاد ومن إنتاج علاء شاكر

وتتواجد راندا هذا العام في مسلسل رمضان كريم٢ حيث انتهت من تصوير ٤٠٪ من أحداث دورها في المسلسل

تدور أحداث مسلسل «رمضان كريم 2»، بالكامل في شهر رمضان الكريم في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم سيد رجب، سلوى خطاب، كريم عفيفي، ويزو، أحمد صيام، محمد لطفي، بيومي فؤاد، والعمل من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن إنتاج السبكي.

يشار إلى أن مسلسل "رمضان كريم" الجزء الثاني بطوله بيؤمي فؤاد وصبري فواز ونجلاء بدر ومحمد لطفي وسلوي عثمان وسلوي خطاب وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكي.

وكانت قد تعاقدت راندا عبدالسلام على المشاركة في بطولة مسلسل «ديفيليه»، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الجريمة والغموض، ويشارك في بطولته بجانب النجمة وفاء عامر كل من إيهاب فهمي، محمد عز، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عزالدين، راندا عبدالسلام، جيهان خليل، أشرف طلبة، أحمد كشك، هدير الديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندى عصام، وآخرين، قصة أحمد عيسى، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام