انت الان تتابع خبر مي سليم تبدع وتزغلل عيون الشباب بالأسود الجلد – اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة والمغنية مي سليم صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت مي سليم خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات الماضية، مرتدية فستان جلد من اللون والمقسم مع الظهور بنيو لوك جديد بطريقة أثارت إعجاب جمهورها ،أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت على وضع طلاء شفاه باللون الأحمر و بعض اللمسات من المكياج.

وشاركت الفنانة اللبنانية في مسلسل دنيا تانية بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد ، وأشرف زكي، ووفاءصادق، وإخراج أحمد عبد العال.