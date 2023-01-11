انت الان تتابع خبر هاجر أحمد قمر الزمان كل الأوقات بالأسود الملزق.. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة هاجر أحمد ملكة جمال مصر السابقة بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت هاجر أحمد خلال تواجدها داخل منزلها وأمام مراتها بإطلالة كاجول تتميز باللون الأسود الضيقة وتقوم باستعراض جمالها ،كانت تبتسم بطريقة جذابة أثارت إعجاب الجمهور اما الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وضع احمر الشفاه.

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصور هجوره القمر- مستحيل الجمال ده يكون من Egypt والله- ما شاء الله.