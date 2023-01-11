انت الان تتابع خبر تطورات حالة الزعيم عادل إمام الصحية.. أكرم السعدني يفاجئ محبيه بها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الكاتب أكرم السعدني عن تفاصيل تطورات حالة الزعيم عادل إمام الصحية، وذلك للرد على كل الأنباء التي انتشرت مؤخراً حول تدهور حالته الصحية وإصابته بالزهايمر، وبدء جميع رواد السوشيال ميديا البحث عنها للاطمئنان عليه.

إصابة عادل إمام بالزهايمر

وأكد السعدني في مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس الفضائية، قائلاً “انتشرت خلال الفترة الماضية شائعات عن إصابته بالزهايمر، ولكن هو بصحة جيدة”، وهو يعيش أسعد لحظات حياته بمجرد دخول أحفاده عليه في البيت والجلوس معه، وهو زاره من فترة قصيرة وتناول معه الكثير من الأكلات.

وقال السعدني “لا يجب أن تكون الشهرة على حساب الفنانين، وما الهدف من نشر الاخبار والشائعات عن الفنانين، ولابد من السيطرة على منصات التواصل الاجتماعي من قبل وزارة الداخلية، للسيطرة على كافة الاخبار، وهو لا يعاني من أي أمراض ولا الزهايمر وحالته الصحية مستقرة ويعيش في منزله وخالي من جميع الأمراض في الوقت الحالي”.