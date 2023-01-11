انت الان تتابع خبر شمس الكويتية في إسرائيل.. زيارتها تثير الجدل ونجل نتنياهو يهاجمها اعرف التفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واجهت الفنانة شمس الكويتية الكثير من الانتقادات من نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي ياثير نتنياهو بعد زيارتها لإسرائيل، والغرض من زيارتها هو الذهاب لطبيب نادر بطو في مدينة هيرتسليا، ونشرت صورة مع الطبيب بطو وعليه هاشتاج “من فلسطين.

هجوم ابن نتنياهو على شمس الكويتية

وتحدث يائير نتنياهو قائلاً “إنت في إسرائيل هكذا يشير أيضًا وسم موقعك في المدينة الإسرائيلية واليهودية “هرتسليا” نسبةً لاسم الأب الروحي للصهيونية وإسرائيل ثيودور هرتسل وحيثما الآن تستمتعين بفنادقها ومطاعمها والحانات فيها”.