أكرم السعدني يكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 يناير 2023 02:25 مساءً - كشف الكاتب أكرم السعدني؛ تفاصيل زيارته للزعيم عادل إمام خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة.

وقال أكرم السعدني خلال مداخلة هاتفية في برنامج حديث القاهرة،عادل إمام معندوش زهايمر، وكنت في زيارته من 3 أيام، وتناولنا الحلويات مع بعض، وهو بصحة جيدة.

وتابع السعدني: اللى قال الشائعة بمرضه لا يعرفه، ولا عمره قعده معاه هو فقط تطوع بترويج كاذب، وأسعد لحظات الزعيم حاليًا عندما يجلس مع أحفاده.

جدير بالذكر ان "بوابة اخبار اليوم" تواصلت مع المنتج عصام إمام، للرد على الأنباء المتداولة حول تعاقد عادل إمام على إعلان دعائي جديد .

وأكد عصام إمام، أن كل تلك الأخبار المتداولة حول مشاركة الزعيم في إعلان جديد غير صحيحة، والصور المتداولة من أعمال سابقة له وليست جديدة، معلقًا: عادل إمام مش بتاع إعلانات ولا بيشارك فيها، ومفيش الكلام ده.

وعن الشائعات المتكررة التي تزعم بوفاة الزعيم أو مرضه من حين لآخر، أوضح شقيق عادل إمام: شائعات سخيفة وربنا يرحمنا من مروجي تلك الأكاذيب.

آخر أعمال الزعيم عادل إمام

ويعد مسلسل فلانتينو، آخر أعمال الزعيم عادل إمام، والذي شارك في كلا من الفنانة دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد الكيلاني، هدى المفتي، رانيا محمود ياسين، وطارق الإبياري، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.