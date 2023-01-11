”انت الأصل” لرامي صبري تحقق 1.2 مليون مشاهدة بعد 5 أيام من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 يناير 2023 01:27 مساءً - حظيت أغنية رامي صبري "انت الأصل" التي طرحها مؤخرا بمشاهدة وتفاعل من المتابعين ، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت مليونا و 240 ألفا و 228 مشاهدة بعد 5 أيام من إصدارها ، وفقا لأحدث الإحصائيات اليوم الأربعاء.

وتعد "انت الأصل" خامس أغنيات ألبوم رامي صبري "معايا هتبدع" الذي طرحه بمناسبة العام الميلادي الجديد ، حيث عكف على تجهيزه خلال الفترة الماضية واختيار أفضل الأغنيات لطرحها.

وواصل صبري الترويج لأغنيته ، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي ، حيث كتب عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "انت الأصل تحطم الأرقام" ، معبرا عن فرحته بانتشارها وأعاد نشر تعليقات الجمهور عليها.

وأصدر رامي صبري الأغنية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية يوم الخميس الماضي ، وهي كلمات تامر حسين ، وألحان عزيز الشافعي ، وتوزيع تميم.

وطرح صبري في فترة زمنية تجاوزت 20 يوما ألبومه الذي ضم 7 أغنيات هي "معايا هتبدع" ، و"يمكن خير" ، و"لما بيوحشني" ، و"إحنا في حتة تانية" و"إنت الأصل" و"بتفتكرني ساعات" ، و"حبينا" التي طرحها أمس الثلاثاء.