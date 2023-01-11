صفية العمري تُقاضي منتحلي شخصيتها على ”فيسبوك”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 يناير 2023 12:29 مساءً - تقدمت الفنانة الكبيرة صفية العمري ببلاغ رسمي ضد منتحلي شخصيتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت "العمري " في بلاغها أنها فوجئت بعدد من الحسابات الوهمية تحمل إسمها واستغلال متابعيها وإبتزازهم، وأنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الحسابات المزيفة ومقاضاتهم.

وأوضحت أنها لاتمتلك سوى حساب شخصي واحد فقط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأنها بدأت في توثيقه رسميًا.

وطالبت جمهورها بالحذر من الحسابات المزيفة التي تستغل أسماء المشاهير بصور غير مشروعة.