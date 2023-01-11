اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق تلفت انتباه الشباب بالأخضر اللي ملوش زي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر صورة جديد لها عبر خاصية الأستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال تواجدها في منزلها ما حيث لم يظر في الصورة سوي باقة من مجموعة من الأشجار الخضراء التي تقوم عملية دوران حول سور المنزل ، والتي علقت عليها قائلة صباح الفل والياسمين على الحلوين.

تقوم الفنانة الشابة بغلق خاصية التعليق في الكثير من الأحيان على جميع الفيديوهات والصور التي تقوم بنشرها بعد أزمتها مع المخرج خالد يوسف.