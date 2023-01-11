اتفرج .. فيفي عبده شوقت الرجالة للجديد بالقميص الأزرق من بيتها احلى من سما المصري و صافيناز

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده شوقت الرجالة للجديد بالقميص الأزرق من بيتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في داخل منزلها مرتدية قميص من اللون الأزرق المفتوح وأسفله تيشرت من اللون الأسود وبنلطون وتتحدث عن عملها الدرامي الجديد الذي سوف تشارك فيه بشهر رمضان المبارك، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه.

وعلقت عن الفيديو قائلة بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا علي الله انتظرونا في #رمضان2023 بإذن الله في مسلسل #اخر_الزمن.