اتفرج- انت الان تتابع خبر قصة علاقة إيمان الطوخي بمبارك وسبب رفضها الزواج من أحمد زكي.. مفاجآت من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر الفنانة إيمان الطوخي من أبرز الفنانات المصريات وهي ابنة الإذاعي محمد الطوخي، وبالرغم من أن أعمالها قليلة إلا أن من أبرز أدوارها شخصية اليهودية “استر بولونيسكي” في مسلسل رأفت الهجان، واسمها ارتبط باسم الرئيس الراحل مبارك وانطلقت الشائعات بكثرة.

قصة إيمان الطوخي مع الرئيس الراحل مبارك

وكان الفنان الراحل أحمد زكي يحب الفنانة إيمان الطوخي كثيراً، وطلب منها أن يتزوجها أكثر من مرة ولكنها رفضت، وكان دائماً يحضر لكل حفلاتها ويحرص باستمرار على الجلوس في الجلوس بالصفوف الأولى ليتابعها، وكان يحاول أن يقنعها ولكنها أصرت على موقفها ولم توافق على الزواج منه.

وسردت إيمان الطوخي تفاصيل أول لقاء لها مع الرئيس الراحل حسني مبارك، وقالت “كان ذلك عام 1997 حيث استدعتني رئاسة الجمهورية للغناء في احتفالات أكتوبر مع سيد مكاوي ووديع الصافي، وحضر حسنى مبارك الحفل وسلم على بعد الحفل وبعدها اشتركت في احتفالات أكتوبر ومن هنا حصل الربط بين سيرتى وسيرته”.

وأضافت قائلة “الرئيس مبارك كان موجود بيحضر الحفل وسلم عليا بعد الحفل وسألني في حديث جانبي ليه أعمالي قليلة، وقال لي لو فيه أي مشكلة معاكي بلغينى لأحلها لك، وبعدها اشتركت في احتفالات أكتوبر ومن هنا حصل الربط ن أخذت الشائعة في البداية بسخرية”.