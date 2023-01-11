اختيار مي عمر من أجمل نساء العالم وتفوقها على ملكة جمال إسرائيل.. الحقيقة من هنا

رياض - احمد صلاح - تسببت الفنانة المصرية مي عمر في إثارة حالة من الإعجاب الكبير بعد انتشار الكثير من الأنباء التي تفيد اختيار أول وجه مصري ضمن قائمة أفضل 100 وجه نسائي حول العالم بأكمله للعام الفائت 2022، وتسأل عدد كبير من الأشخاص عن حقيقة القائمة التي تم اختيار فيها مي عمر أو المسابقة نفسها.
أجمل وجه نسائي في العالم
اختيار مي عمر من أجمل نساء العالم
وجاءت التونسية أحلام فقيه في المكانة رقم 45، وإيلين سليمان السعودية في المرتبة الـ 38 وأما عن الفنانة مي عمر جاءت في المرتبة الثامنة وعرفت بأنها ممثلة وعارضة أزياء مصرية تدخل للقائمة للمرة الأولى، وتعتبر هي أول مرة يتم اختيار وجه مصري في القائمة، والمرة الأولى لها في القائمة.
تفوق مي عمر على ملكة جمال إسرائيل
وأما عن مي عمر فهي اختلت المكانة الـ 8 أي أنها تعتبر من ضمن أجمل 10 نساء بالعالم، وتفوقت على ملكة جمال العالم الإسرائيلية جال جادوت، وهي التي حصلت على المرتبة نفسها خلال وقت سابق.