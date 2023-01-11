نجلاء بدر تطلق النار على زوجها بسبب ”الخيانة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 يناير 2023 10:25 صباحاً - انطلقت فعاليات الحلقة الرابعة من حكاية "روليت" ضمن حكاوي مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، والذي يعرض على قناة "سي بي سي".

وشهدت الحلقة الرابعة من حكاية روليت العديد من الأحداث الساخنة التي تكمن في مواجهة نجلاء بدر لزوجها نضال الشافعي بالخيانه، والتي عرفتها ولم تتحدث معه فيها حتى يستقر منزلهما، أملًا أن يهدأ وأن يعود لحياته الزوجية.

وشهدت الحلقة مواجهة بين نجلاء وعشيقة زوجها، حيث عملت على إعلامها بحقيقة الوضع وأنه لا بد أن تترك نضال لحياته الزوجية، في مشهد ملىء بالدراما. وانتهت الحلقة بقيام نجلاء بدر بخطف المسدس من زوجها وإطلاق النار عليه.

حكاية "روليت" من بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعي، وتناقش مشاكل الطلاق والعلاقات الزوجية، من خلال قصة مخرج السينما "محمود الوكيل" وزوجته الممثلة "شيرين زاهر"، حيث يجبرها على لعب لعبة الروليت الروسية الشهيرة، وهي وضع رصاصة في مسدس وتحريك ساقية المسدس، وكل شخص يضغط على الزناد مرة، وهنا يقرر محمود أن من لم تصبه الرصاصة سوف يتحدث عما يشعر به من مشاكل أو مواقف صعبة تجاه الآخر، فتتصاعد الأحداث بينهما.