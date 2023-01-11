اتفرج- انت الان تتابع خبر رد قوي من ياسمين عز على منتقديها: بحافظ على كيان الأسرة المصرية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الإعلامية ياسمين عز بالرد بشكل قوى على كل منتقديها، وهم الذين وجهوا لها الانتقادات الكثيرة لها مؤخراً، وذلك بعد اتهامها بمخالفة المعايير والميثاق الإعلامي، وتعد من أبرز التعليقات التي ردت عليها.

ياسمين عز تدافع عن برنامجها

وقالت ياسمين عز “وصلتني رسالة جميلة.. وحبيت الرسالة وهجاوب.. إليكم الرد أستغرب من أن تكون الرسالة لمنصب ينبغي أن تكون ألفاظه رفيعة المستوى، متزنة الطرح، تتسم بالموضوعية، وليس “فشة خلق” والشخصنة والانزلاق إلى ألفاظ لا تليق بالمنصب الرسمي”.

وأضافت ياسمين على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلة “فما يروق لك أو لا يروق، يمكنك أن تبحثيه في مجالسك الشخصية وليس على مستوى مجلس رسمي.. يتحتم عليك الاتزان والموضوعية وعدم التسرع في إبداء رأي شخصي، لا يمت إلى ما يتطلبه المنصب من رقي في الطرح وفي العبارة وقد قرأت الرسالة مرارا وتكرارا يمكن ألاقي فيها طرح موضوعي أتفق معه أو أختلف، ولكني للأسف الشديد، لم أجد”.

واستكملت قائلة “عندما أطرح في هذا البرنامج آراء وموضوعات، أنا أعلم جيدًا أن هناك من يتفق معها ومن يختلف، وهذه تماماً هي حرية الرأي المكفولة للجميع، خصوصاً وأن البرنامج هدفه الأساسي هو الحفاظ على كيان الأسرة”.

ما هو مؤهل ياسمين عز الدراسي؟

وتابعت قائلة “وإذا كان لدى صاحبة الرسالة اعتراض على الحفاظ على كيان الأسرة والمبادئ والأخلاقيات التي تربينا عليها، هذا شأنها الخاص ولديها منبرها الذي تستطيع أن تقول فيه كما تشاء، وأن تمارس فيه أفكارها الشخصية، ولكن مع الأخذ في الاعتبار ان المنصب الرسمي لا ينبغي العبث به بآراء شخصية، مع الاستغراب من جنوح مسؤولة إلى الهجوم والتجريح الشخصي دون حتى التجرؤ على مناقشة أي فكرة”.

وأنهت ياسمين قائلة “أحب أن أطمئن صاحبة الرسالة، انني وعندما أدعو في هذا البرنامج إلى الحفاظ على كيان الأسرة، والحفاظ على الاحترام المتبادل بين الزوجين، فأنا نشأت في أسرة مستقرة تقوم على مبادئ وأخلاقيات وعاهدت نفسي منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه المجال الإعلامي (الذي هو أساس دراستي)، أن أحافظ عليها وأن أمارس شرف المهنة بعيدًا عن الإسفاف”.