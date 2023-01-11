فن ومشاهير

يوتيوب يغلق أغنية ”على وضعنا” لمحمد رمضان وعدوية بعد اتهامه بسرقتها

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 يناير 2023 09:29 صباحاً - وجه المطرب الشاب محمود بدر مؤسس فريق "شارع 3" اتهامات للفنان محمد رمضان بالـسرقة وقد نجح من ‏غلق أغنية "على وضعنا" للفنان محمد رمضان مع الفنان أحمد عدوية ونجله محمد عدوية على يوتيوب.‏

وقال محمود بدر أغنية "على وضعنا" ملكي ولم يكن لأحد الحق في غنائها، لأنني أمتلك كافة الحقوق، وهو ‏ما دفعني لإغلاقها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية. ‏

وأضاف أن الفنان محمد رمضان عرض عليه مبلغاً مالياً، وحدث بعض الاختلافات على الأجر المادي من ‏أجل حصوله على التنازل. ‏

وقال محمود بدر ما فعله الفنان محمد رمضان أمر غريب للغاية، وذلك بعد رفضي التنازل له على الأغنية منذ ‏فترة كبيرة، مقابل الحصول على مبلغ مالي. ‏

وأوضح محمود بدر أيضاً أن أسم الأغنية كان "لسة ما اتخلقش"، لكن محمد رمضان، قرر تغيير اسمها ‏للخروج من هذه الأزمة.‏

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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