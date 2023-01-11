يوتيوب يغلق أغنية ”على وضعنا” لمحمد رمضان وعدوية بعد اتهامه بسرقتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 يناير 2023 09:29 صباحاً - وجه المطرب الشاب محمود بدر مؤسس فريق "شارع 3" اتهامات للفنان محمد رمضان بالـسرقة وقد نجح من ‏غلق أغنية "على وضعنا" للفنان محمد رمضان مع الفنان أحمد عدوية ونجله محمد عدوية على يوتيوب.‏

وقال محمود بدر أغنية "على وضعنا" ملكي ولم يكن لأحد الحق في غنائها، لأنني أمتلك كافة الحقوق، وهو ‏ما دفعني لإغلاقها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية. ‏

وأضاف أن الفنان محمد رمضان عرض عليه مبلغاً مالياً، وحدث بعض الاختلافات على الأجر المادي من ‏أجل حصوله على التنازل. ‏

وقال محمود بدر ما فعله الفنان محمد رمضان أمر غريب للغاية، وذلك بعد رفضي التنازل له على الأغنية منذ ‏فترة كبيرة، مقابل الحصول على مبلغ مالي. ‏

وأوضح محمود بدر أيضاً أن أسم الأغنية كان "لسة ما اتخلقش"، لكن محمد رمضان، قرر تغيير اسمها ‏للخروج من هذه الأزمة.‏