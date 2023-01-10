استقبال أول رحلة طيران وافدة من الهند لمطار شرم الشيخ بغرض ”سياحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 05:29 مساءً - استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أول رحلة طيران مباشرة قادمة من مطار أحمد أباد بدولة الهند وعلى متنها 337 راكباً، وذلك لحضور حفل زفاف هندي يُقام بمدينة شرم الشيخ خلال الأيام القليلة القادمة على مدار ثلاثة أيام، يأتي ذلك في إطار استحداث نمط سياحة حفلات الزفاف وجذب روادها إلى مصر وجهود وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري كوجهة لإقامة حفلات الزفاف.

وقد تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياة، والترحيب بالركاب والضيوف والعروسين وتقديم الورود وعزف الموسيقي، تعبيراً عن حفاوة الاستقبال.

كما كان في استقبالهم، اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي، والدكتور إسلام نبيل المشرف علي مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء، الذي قام بتوزيع الهدايا التذكارية لهم والنشرات الدعائية لتعريفهم بالمقصد السياحي المصري ومقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية المتعددة.

جدير بالذكر أن الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي كان قد التقى بممثلي اتحاد منظمي حفلات الزفاف الهندي EMF Global أحد أهم التحالفات التي تضم المتخصصين في تنظيم حفلات الزفاف المشهورة عالمياً بضخامة تنظيمها وعائدتها الاقتصادية المرتفعة، وذلك خلال المؤتمر الأول للاتحاد والذي عُقد في شهر سبتمبر الماضي بهدف الترويج لسياحة حفلات الزفاف بمصر، والذي أُقيم بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من ١٥٠ من الشركات العاملة في تنظيم حفلات الزفاف والفعاليات والمعارض من دولة الهند.

كما عقد على هامش المؤتمر عدة اجتماعات ثنائية مع عدد من الشركات لبحث خطة عملها ورؤيتها المستقبلية لتنظيم هذه الفعاليات في مصر، حيث تعد سياحة حفلات الزفاف أحد الأنماط السياحية العالمية التي تستقطب السائحين من ذوي الإنفاق المرتفع.