فيلم Babylon يحقق 13 مليون دولار إيرادات عالمياً

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 02:25 مساءً - وصلت إيرادات فيلم الممثل العالمي براد بيت الجديد BABYLON إلى 13 مليونًا و523 ألف دولار بـدور العرض الأمريكية، منذ طرحه يوم 23 ديسمبر من العام الماضي 2022، ومن المقرر أن يطرح بدور العرض حول العالم خلال الفترة المقبلة، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures.

وتدور أحداث الفيلم الذي كتبه داميان شازيل في عصر هوليوود الذهبي، وتحديدًا خلال عشرينيات القرن الماضي، وصرّح كاتب الفيلم لمجلة فانيتي فير(Vanity Fair)، بأن تلك الفترة "لحظة محورية في تاريخ هوليوود، إذ كانت لوس أنجلوس تتحول إلى عاصمة، وكانت صناعة السينما التي جعلت الانتقال غير المؤكد من الأفلام الصامتة إلى الأفلام الناطقة مليئة بالناس الذين يتطلعون إلى الشهرة والثروة والسلطة".

وعلى الرغم من أن الكاتب استلهم شخصياته من نجوم هوليوود الواقعيين، إلا أن معظم شخصيات فيلم BABYLON ستكون خيالية.

يلعب براد بيت دور نجم سينمائي صامت خلال ذلك الوقت، ومارجوت روبي تكون أحد رموز عشرينيات القرن الماضي مع تحول هوليوود من حولهم، يضطرون إلى التعامل مع صناعة أكثر تطورًا.

في الأصل، كان من المقرّر أن تلعب إيما ستون Emma Stone دور البطولة في الفيلم، لكنها خرجت في أواخر عام 2020 بسبب تضارب المواعيد، ثم استبدلت بـ روبي نجمة فيلم "La La Land" الشهير.

وكانت الشركة المنتجة كشفت مؤخرًا عن الأشكال التي سيظهر فيها أبطال الفيلم، حيث شاركت مجلة فانيتي فير (Vanity Fair) مجموعة صور من كواليس التصوير، بدأت تفاصيل عشرينيات القرن الماضي التي تدور فيها أحداث الفيلم واضحة جداً، سواءً في الديكور أو كاركتارات النجوم.

وظهر براد بيت في الصور بشارب رفيع ومن دون لحية، إذ تخلص منها بالكامل، وهو كاراكتر شخصية جاك كونراد التي يلعبها، فيما أطلت مارجو روبي بشعر قصير ذهبي اللون، حيث ستؤدي بالفيلم شخصية ممثلة طموحة تدعى نيلي لاروي.