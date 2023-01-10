عمرو دياب الأعلى استماعا على أنغامي بـ مضحوك علينا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 12:29 مساءً - احتلت اغنية “مضحوك علينا” للهضبة عمرو دياب قائمة الأغاني الأعلى استماعًا في الوطن العربي عبر منصة أنغامى الموسيقية ، وذلك مع بداية عام 2023.

وتصدرت الاغنية قوائم الأعلى استماعا في السعودية والإمارات وفلسطين وقطر واليمن والبحرين والكويت ومصر والأردن وعمان وسوريا.

وكان طرح النجم الكبير عمرو دياب أحدث أعماله الغنائية "مضحوك علينا" وهى أول أعماله عام 2023.

"مضحوك علينا" كلمات محمد البوغه وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم وميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس وتسجيل اندرو داوود و شيري شكري.

يذكر أن عمرو دياب قد طرح أغنية ماتيجي نفك قبل نهاية عام 2022 وهي من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وماستر أمير محروس ، وتسجيل أندرو داود وشيي شكري. كما طرح أغنية "سينجل" في ليلة رأس السنة وهي من كلمات بهاء الدين محمد ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وماستر أمير محروس ، وتسجيل أندرو داود وشيي شكري.

يحيي الفنان عمرو دياب، حفلا غنائيا كبيرا في سلطنة عمان، بعد فترة غياب طويلة،وذلك يوم 20 يناير الجاري، بالعاصمة مسقط.

ونشر عمرو دياب صورة بوستر الحفل عبر منصاته المختلفة، قائلا لجمهوره إنه في انتظار حضورهم للحفل.