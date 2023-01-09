انت الان تتابع خبر تلاوة آيات من القرآن الكريم في عزاء وديع جورج وسوف (فيديو) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - طلب الفنان السوري جورج وسوف، من الشيخ ياسر الصالح، تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم، وبالأخص من سورة “مريم”، وذلك خلال عزاء نجله وديع.

وقال الشيخ ياسر الصلح، أنه تلا بعض آيات سورة مريم بطلب من جورج وسوف، والذي طلب منه من قبل تلاوة نفس السورة خلال عزاء والدته، موضحًا أن جورج وسوف يحفظ آيات من القرآن الكريم، وكان يردد وراءه خلال تلاوته.

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عزاء وديع جورج وسوف

يُذكر أن عزاء وديع جورج وسوف أُقيم مساء اليوم الإثنين في مسقط رأسه ببلدة كفرون السورية، والذي شهد حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

وقد وصل جثمان الفقيد كنيسة مار نقولا في الأشرفية، واستقبله المودعون بالأغاني والزغاريد، قبل الصلاة عليه، ثم غادر الكنيسة على صوت أغنية والده “أصعب فراق”.وحرص الفنان جورج وسوف على مرافقة جثمان نجله وديع قبل دفنه، وانهار من البكاء وهو يلقي النظرة الأخيرة على النعش.