انت الان تتابع خبر عاجل.. جورج وسوف يحفظ القرأن بعد وفاة ابنه وديع وطلب قراء في العزاء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فوجئ محبي سلطان الطرب جورج وسوف بقراءة القرءان الكريم في عزاء نجله وديع من قبل الشيخ ياسر الصالح الذي قام بتلاوة أيات الذكر الحكيم في عزاء نجل جورج وسوف .وكشف الشيخ ياسر الصالح عن السورة التي طلب منه جورج وسوف تلاوتها وهي سورة مريم حيث طلب منه وسوف أن عزاء والده وديع لابد أن يقرأ فيه القرءان الكريم على روحه الطاهرة .

وأقيم عزاء وديع جورج وسوف بمنطقة الكفرون بسوريا بحضور لفيف من كبار نجوم الفن والغناء في العالم العربي ، أتوا من كل حدب وصوب لأداء واجب العزاء في نجل جورج وسوف .

وتداول فيديو قرءاة القرءان الكريم في عزاء نجل جورج وسوف إلي إستحسان رواد السوشيال ميديا ، مؤكدين أنها رسالة عميقة من سلطان الطرب جورج وسوف أن كل الأديان مرتبطة ببعضها .

ويعيش سلطان الطرب جورج وسوف حالة من الحزن الشديد والألم على فراق نجله الكبير وديع الذي كان بمثابة أخ وأبن وكل شئ لدي جورج وسوف ، وأنهار في جنازته وقام باللطم على وجهه ورأسه من هول الفراق وقام بتقبيل تعش ابنه قبل دفنه .

وكانت قد تأخرت جنازة وديع جورج وسوف بسبب التحقيق في وفاته والمطالبة بتشريح جثته للتأكد من حدوث خطأ طبي تسبب في الوفاة وليس بسبب وجود شبهه جنائية .

وكان اخر ظهور ل وديع جورج وسوف برفقة والده اثناء الاحتفال يعيده ميلاده حيث كتب له كلمات مؤثرة، .وكتب وديع جورج وسوف :” عيد ميلاد سعيد يا ابي ؛ يا أعز صديق وضهري وسندي ؛ بحبك “