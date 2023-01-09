انت الان تتابع خبر جمالها مش عادي.. ياسمين صبري تخطف قلوب متابعيها على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها بإطلالة شتوية نالت إعجاب الكثير.حيث نشرت “ياسمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة خلال وجودها في إحدى الحدائق، ظهرت فيها مرتدية جاكيت شتوي أوف وايت وبنطال زيتي، وانتعلت حذاء بوت، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها، واعتمدت مكياج ناعم وهادئ.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (جميله جمال مش عادي)، (جميلة الجميلات)، (كل يوم بتحلوي بزياده)، (اجمل امراه ع وجه الارض)، (جورجينا فرع مصر)، (عمري الحلو).

أحدث أعمال ياسمين صبري

يُذكر أن ياسمين صبري لم تقدم أي عمل فني منذ أحدث أعمالها وهو مسلسل “فرصة تانية” والذي عُرض في موسم رمضان 2020.

مسلسل “فرصة تانية” بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، دياب، نهال عنبر، أيتن عامر، أشرف زكي، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل.