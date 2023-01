مليار و700 مليون دولار حصيلة ”Avatar 2” في 3 أسابيع

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 07:27 مساءً - يواصل الجزء الثاني من فيلم المغامرة «Avatar: The Way of Water» للمخرج جيمس كاميرون، كسر أرقاما قياسيا بشباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما قبل ثلاثة أسابيع.

وحقق الفيلم مليارا و708 ملايين دولار في شباك التذاكر العالمي، جمع منها 516 مليونا في الصالات الأمريكية و1.19 مليارا في السوق الأجنبية، فيما بلغت تكلفته الإنتاجية 250 مليون دولار تقريبا، وفق موقع بوكس أوفيس موجو. ليصبح الفيلم الأسرع في حصد الإيرادات خلال 2022.

في الجزء الجديد، يحاول كل من جيك سولي ونيتيري أن يقوما بكل ما في وسعهما كي يظلا معًا، ولكن يتحتم عليهما مفارقة منزلهما واكتشاف أرجاء شتى على كوكب باندورا لينهيا ما بدآه.