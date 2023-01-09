انت الان تتابع خبر بعد انتقاد الغناء والزغاريد في جنازة نجل جورج وسوف.. رد قوي من لقاء الخميسي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هاجمت الفنانة لقاء الخميسي، منتقدي الغناء والرقص وإطلاق الزغاريد في جنازة نجل الفنان السوري جورج وسوف.حيث نشرت “لقاء” من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تغريدة قالت فيها: “الحمد الله على نعمة الإسلام تقولها وأنت بتصلي لربنا أو لنفسك، أو في وسط عيلتك، مش تدخل تسَخف من عادات الناس وتقاليدهم”.

تشييع جنازة نجل جورج وسوف

يُذكر أن أهل وأصدقاء وديع نجل الفنان جورج وسوف، كانوا قد صلوا أمس الأحد على جثمانه صلاة الجنازة، داخل كنيسة مار نقولا في الأشرفية، بعد استقباله بالزغاريد، على أغنية جورج وسوف “يوم الوداع”.

وقد تم تشييع جنازة وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه ببلدة كفرون في سوريا، وذلك مساء أمس الأحد.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي على حضور عزاء نجل جورج وسوف، منهم نانسي عجرم، هيفاء وهبي، نجوى كرم، الإعلامي نيشان، وغيرهم.