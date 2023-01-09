انت الان تتابع خبر دخل القفص.. حسين الجسمي يحتفل بزفافه في سرية تامة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أقام الفنان الإماراتي حسين الجسمي، حفل زفافه مساء أمس الأحد، وذلك في سرية تامة بعيدًا عن وسائل الإعلام، عكس ما حدث في عقد قرانه.وقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان حسين الجسمي وكانت من حفل زفافه، ولم يظهر برفقته العروس أو أيًا من الحضور.

حسين الجسمي يحتفل بزفافه بعد شهر من عقد قرانه

يُذكر أن الفنان حسين الجسمي، كان قد احتفل في شهر ديسمبر الماضي بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني.

وجاء إعلان عقد قران “الجسمي” عن طريق مدير أعماله ميار عباس، والذي نشر صورة تجمعه به من عقد القران، وأرفق معها التعليق التالي: “”أخي ورفيق دربي الغالي حسين الجسمي، فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع، الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح”.

كما نشر “الجسمي” عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة قال فيها: “أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد، بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيم والأهل والأحبة”.