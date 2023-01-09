انت الان تتابع خبر شقيق وديع جورج وسوف يوّدعه بكلمات مؤثرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد عزاء وديع جورج وسوف حزناً كبيراً بين أوساط الحضور بما فيهم عائلتنه و أصدقائه و الفنانين الذين عزّوا جورج وسوف بوفاة أبنه .جورج جونيور نجل الفنان السوري جورج وسوف ودّع شقيقه وديع خلال مراسم وداعه في كنيسة القديس نيقولاوس شرق العاصمة اللبنانية بيروت، حيث ألقى كلمة مؤثرة لشقيقه الراحل، وسط انهيار العائلة من البكاء.



ونقل جثمان وديع جورج وسوف من مستشفى مار يوسف الدورة إلى كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس في الإشرفية، حيث حمل المشيعون الجثمان على أعناقهم، وصولا الى داخل الكنيسة، في ظل صراخ وبكاء الحاضرينوقال جورج جونيور في كلمته خلال مراسم الجنازة داخل الكنيسة: "كيف بدي أرجع، كيف روح ع بيتي، مكتبي، كيف بدي دق كل يوم إذا عندي مشكلة، مع مين أتروق وأتغدى وأتعشى، شو نعمل مشيئة ربنا".



وأضاف متأثراً وسط بكاء الحاضرين: "كنت بتمنى بعد شهر تحمل بنتي وتغمرها وهي تتعلق فيك، عمو وديع، اسمك رح يضل، أنت ما فليت، بعدك فينا".



واختتم نجل جورج وسوف كلمته، بتوجيه الشكر باسم العائلة لكل من حضر مراسم الجنازة والعزاء وكذلك من ساندهم في أزمة فقدان شقيقه بالقول: "بشكر كل من حبنا، وصلى وعزانا ووقف حدنا، الله يرحمك وديع".



كلمات نجل الفنان السوري، أثرت بشكل كبير على والده سلطان الطرب الذي دخل في نوبة بكاء شديدة خلال سماعها هو ووالدته السيدة شاليمار شلبي، وباقي أفراد أسرته.



