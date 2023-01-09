بالفيديو.. دنيا سمير غانم تشارك فى تحدى رقصة Wednesday مع بيومى فؤاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 03:29 مساءً - شاركت النجمة دنيا سمير غانم، فى تحدى الرقص على طريقة مسلسل Wednesday برفقة الفنان بيومي فؤاد، حيث نشرت دنيا سمير غانم، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهى متنكرة في زى مستوحى من أزياء بطلة المسلسل المتصدر التريندات، في حين ظهر بيومي فؤاد بشخصية "ثينج" التي تلاحق البطلة، ثم رقص الثنائي في الفيديو علي أغنية Bloody Mary للنجمة ليدي جاجا التي أصبحت مرتبطة بمسلسل Wednesday وتصدرت علي تيك توك.

وبعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الأول من مسلسل الفنتازيا والغموص Wednesday عبر نتفليكس التليفزيونية، قررت المنصة تجديد المسلسل لموسم ثان بشكل حصري لاستكمال مغامرات وينزداي آدامز الغامضة.

وفى تصريحات لمؤلفي العمل الدرامي ألفرد غوغ ومايلز ميلر، لصحيفة Tudum، عبرا عن فخرهما بالعمل الدرامي الذى استحوذ على عدد مشاهدات 1.237 مليار ساعة مشاهدة في أول 28 يوماً من عرضه، مؤكدين استمرار تعاونهما في الموسم الثانى على منصة نتفليكس.