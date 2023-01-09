صدر حديثًا بالتعاون بين الأوقاف والثقافة كتاب”آية وحكاية“

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 02:25 مساءً - في إطار حرص الدولة المصرية على نشر الوعي المستنير لجميع شرائح المجتمع، أصدرت كل من وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة سلسلة “رؤية” للنشء، وقد صدر حديثًا من هذه السلسلة كتاب: “آية وحكاية”، من إعداد الدكتورة/ إيمان سند، والإخراج الفني للأستاذة/ إيمان حامد، والرسوم للفنان/ أحمد جعيصة، وقدم له معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمقدمة جاء فيها:

فلا شك أن القصة وحكايات الآباء والأجداد من وسائل التعبير الأكثر تشويقًا وجذبًا للأطفال والناشئة ، وهما توجيه غير مباشر غالبًا ما يتسلل إلى النفوس أكثر من التوجيه المباشر.

وقد اتخذت الكاتبة الدكتورة / إيمان سند من القصة الخيالية أو حكايات الآباء والأجداد مقدمات جيدة للوصول إلى قصة آية أو عدة آيات أو معناها ؛ لتبث من خلال هذا الكتاب مجموعة من القيم الأخلاقية والإنسانية والمضامين الهادفة في أسلوب شيق ومتميز ، ذلك فضلاً عما قامت به الإدارة المركزية للسيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف من مراجعة لمادته العلمية فيما يتصل بعرض الآيات وشرح مضامينها واتساقها مع سياقها ،بما نؤمل فيه أن يكون زادًا معرفيًّا ومحركًا سلوكيًّا لأبنائنا وبناتنا تجاه القيم الإيجابية التي تضمنتها هذه الكتب.

نسأل الله (عز وجل) أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات الكاتبة وكل من أسهم في إصدار هذا العدد القيم من سلسلة (رؤية) للنشء بجهد أو فكر أو رسم أو مراجعة أو إخراج، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل .