أيمن صابر يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان ”ترند الجمال”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 02:25 مساءً - يستعد المطرب أيمن صابر لطرح أغنية جديده تحمل عنوان «ترند الجمال»؛ وهي من ألحانه وكلمات عبد الرحمن هداية وتوزيع يحيى يوسف.

وتعد أغنية «محترفة» أحدث أغنياته؛ والتي لاقت صدى كبير عند كل المستمعين وكانت من كلمات عبد الرحمن هدايه وألحان محمد طارق وتوزيع يحيى يوسف وإخراج المخرج السعودي علي المؤمن في تعاون مصري سعودي مشترك.

المطرب أيمن صابر شغوف بالغناء والطرب منذ صغره، بعد سنوات دراسة كللت بالتفوق في جميع مراحلها، تخرج من كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، وبدأ العمل في مجال الصيدلة لكنه لم يتخل عن حلمه الكبير فقرر أن يمارس هوايته المفضلة ويختبر موهبته وشغفه في الغناء إلى جانب عمله.

في عام 2010 قدم أول أغانيه بعنوان «روحي معاك» وهي من ألحانه، وفي العالم التالي قدم دويتو مع صديقه حمادة سعيد بعنوان «لون ماضينا»، ثم قدم دعاء ديني في عام 2012. أما انطلاقته الحقيقية فجاءت في 2016 بعد تعرفه على الشاعر أحمد عوض، فأصدرا معا أغنية «اتعودت غيبتك»؛ والتي كانت بمثابة البداية الحقيقية لأعمال فنية أكثر احترافية.

وفي عام ٢٠١٩ أصدر أول فيديو كليب بعنوان «بحنلها» والذي قام بتصويره في لبنان مع المخرجة اللبنانية راندلي قديح بالتعاون مع أحمد عِوَض وألحانه وعمرو عدلي وهو ما شجعه لتقديم أغنيه جديدة «محملتش بيك» مع نفس المخرجة رندلى قديح في عام ٢٠٢٠ وهي أغنيه تتميز بالطابع الرومانسي وحققت مشاهدات كبيرة على اليوتيوب تجاوزت 500 ألف مشاهدة، وكانت من كلمات أحمد عوض وألحان أحمد حافظ وتوزيع يحيى يوسف.

وفي عام ٢٠٢١ كانت انطلاقه أخرى بأغنية حققت ٢ مليون مشاهدة وهي «بحبك من البداية» وهي أغنية سريعة الإيقاع من كلمات عبد الرحمن هداية وعبدالرحمن عثمان وألحان محمد طارق وتوزيع يحيى يوسف وتم تصوريها في المملكة العربية السعودية.