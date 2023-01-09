سليم سحاب يتبنى موهبة من دار أيتام.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 01:27 مساءً - قال المايسترو سليم سحاب إن الفن الموسيقى رؤية لعمل فني والرؤية يجب أن تكون موحدة ومن يفرض الرؤية بالطريقة الديكتاتورية يجب أن يكون المايسترو.

وأكمل الموسيقار سليم سحاب خلال استضافته ببرنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي، المذاع على شاشة الحياة: "أترك الحرية لابنتي فى الغناء، وتغنى أى شئ لكن المهم أن تحافظ على مستواها"، لافتا إلى أنه لا يسمع أغانى المهرجانات، وليس لديه وقت لها، مشيرا إلى أن صوت فيروز أسطوري، وقدم معها حفلة كاملة، وتم تسجيل 3 أغنيات معها فى صيف 80 .

وقالت نجلاء فتحي أحد اكتشافات المايسترو سليم سحاب: "أنا من شباب الأيتام ومن كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، وهو يعتبر والدي، وأنا خريجة قسم صحافة، وفخورة أنى تربيت فى دار أيتام، وأصبحت من خلالها إنسانة فريدة وكونت شخصيتى"، لافتة إلى أن المايسترو أخذها من دار الأيتام، وأتمنى أن أتم الماجستير.