انت الان تتابع خبر الكشف عن السبب وراء إنتهاء مشوار لطفي لبيب الفني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أوضح الفنان المصري الشهير لطفي لبيب أن السبب وراء ابتعاده عن الساحة الفنية الفترة الأخيرة جاء بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها والتي تسببت في معاناته من الحركة وجعلته غير قادر على التمثيل.



وقال لطفي لبيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"كانت جاتلي جلطة في المخ أثرت على الجانب الشمال ايد ورجل فالتمثيل دلوقتي بالنسبة مبقاش مهم أوي".



وأضاف:"بعيدًا عن التمثيل اتجهت اتجاه تاني وابتديت اكتب ومن سنوات وعندي رصيد كتابة اعتقد انه يكفي وربنا يسهل وأتقدم للشركة المتحدة ونعمل حاجات جميلة".



وكان الفنان لطفي لبيب دخل في نوبة بكاء فور صعوده على خشبة مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وذلك خلال حفل ختام مهرجان أيام القاهرة للمونودراما، بحضور الفنانة سميرة عبد العزيز، والفنان أحمد فؤاد سليم.