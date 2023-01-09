اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. هنا الزاهد في جضن هذا الرجل بالأسود الملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة الجميلة هنا الزاهد، مجموعة من الفيديوهات الجديدة لها على حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت هنا الزاهد بإطلاله جذابة خلال تواجدها في تماثيل لنجوم هوليوود، مرتديه تيشرت كات مكشوف من منطقة الأزرق بشكل كبير وبنطلون أخضر اللون مع ظهور التاتو على معصم يدها أما من الناحية الجمالية عدم استخدام أي مكياج نهائياً وترك شعرها على صدرها وظهرها، بطريقه أثارت إعجاب جمهورها.

يذكر أن الفنانة الشابة احتفلت خلال الأيام الماضية بعيد ميلاها الـ29 في مستشفي ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال.