اتفرج- انت الان تتابع خبر تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.. اطمنوا عليه وادعوله بالشفاء العاجل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الكاتب محمود موسى بالكشف من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، وذلك بعد الأنباء التي انتشرت حول تدهور حالته الصحية ووفاته.

تدهور حالة الزعيم عادل إمام

ودون موسى على صفحته قائلاً “أتشرف من فترة إلى أخرى بزيارة النجم الكبير الزعيم عادل إمام، وظهر اليوم تشرفت بزيارته، وكما كل الزيارات يكون المكان محاطا بالطاقة الإيجابية والبهجة والفرح والضحك، وجدته مبهجا عفيا بكامل صحته مبتسما مبتهجا وكعادته الدائمة كريما في ضيافته في حضرة الزعيم كثير من الذكريات عن الإبداع وشخصيات ساهمت في الثقافة والفكر، وأن تكون في حضرة الزعيم فأنت مع القيمة والقامة والتاريخ فهو وحده رمز وعنوان السعادة”.

وتابع قائلاً “في حضرة الزعيم هناك ثوابت لا تغيب ولا تتغير، عشقه لمصر بتاريخها وحاضرها ومستقبلها أو كما قال بتنفس مصر، عادل إمام هو نجم كل السنوات وزعيم كل الأجيال”، وكانت عدد من الصفحات قد انتشرت حضرة الزعيم هناك ثوابت لا تغيب ولا تتغير، عشقه لمصر بتاريخها وحاضرها ومستقبلها أو كما قال بتنفس مصر، أنباء حول تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، وهو ما نفاه الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.