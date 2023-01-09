اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. مواجهة عنيفة بين رحاب الجمل وياسمين عز: خفي شوية على الستات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة رحاب الجمل كضيفة في برنامج كلام الناس الذي يبث على قناة إم بي سي مصر الفضائية، وهو الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، وتحدثت فيها عن الكثير من التفاصيل في حياتها المهنية والشخصية.

تفاصيل لقاء رحاب الجمل مع ياسمين عز

وحرصت الفنانة رحاب الجمل على توجيه حديثها إلى الإعلامية ياسمين عز، قائلة “أنا بستعمل الصوت الشتوي النهاردة بسببك ممكن تفكي عشان أفك أنا كمان، باستعمال الصوت الربيعي اللي بيكون في النص ومبهج”، وتعد من أبرز اللقاءات التي تحدثت عنها مؤخراً.