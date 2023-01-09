اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. برنامج shark tank مصر على سي بي سي.. اعرفوا من هم أعضاء لجنة التحكيم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام برنامج shark tank مصر الذي سوف يبث على قناة سي بي سي باستعراض أعضاء لجنة التحكيم التي سوف تقوم باختيار أصحاب المشروعات، وهو من أهم البرامج المخصصة في اكتشاف الكثير من أصحاب المشروعات.

وأبرز أعضاء لجنة التحكيم في برنامج shark tank مصر هم أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، وهيلدا لوقا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، ومحمد منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكلاً من شركة إنفينيتي سولار وشركة انفينيتي كابيتال إنفستمنت، وعبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحمد فاروق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Mobica Designs، وأيمن عياس رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيس لـ 5 شركات مختلفة.

معلومات عن برنامج shark tank مصر

ويساعد برنامج shark tank مصر في اكتشاف المبتكرين الذين يبدعون ورواد الأعمال في تقديم عدد كبير من المشروعات المميزة وخروجها إلى النور على شاشة التليفزيون، وهذا بجانب توفير الاستثمارات المطلوبة لأصحاب جميع المشروعات لتنفيذها، ويقدم المخترعين والمبدعون والمبتكرين، وبدء بثه من يوم السبت 7 يناير 2023 ويكون كل أسبوع في تمام الساعة الـ 9 مساءاً بتوقيت القاهرة.