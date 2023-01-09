بالفيديو.. زينب حسن تحقق 2 مليون مشاهدة بأغنية ”6 أيام”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 09:29 صباحاً - حققت الفنانة المصرية زينب حسن نجاحا كبيرا بأغنية "6 أيام" التي طرحتها في آخر يوم من عام 2022، من إنتاج شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج الفني، حيث حققت الأغني في تاسع أيام طرحها 2 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب.

أغنية "6 أيام" للفنانة زينب حسن، أغنية باللهجة المصرية من كلمات محمد الشافعي، وألحان محمد يحيى، ومن توزيع أحمد شعتوت.

يذكر أن زينب حسن مطربة مصرية شابة، تغيرت حياتها كثيرًا حيث أصبح لديها عددا كبيرا من المتابعين الذين ينتظرون أجدد أعمالها، ودرست الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى العربية، وهي تبلغ من العمر 20 عامًا، وكانت أولى مشاركاتها ببرامج المواهب «ذا فويس كيدز»، وحققت نجاحا كبيرا بالرغم من عدم فوزها باللقب.

وشكّلت الانطلاقة الحقيقية لزينب بعد وصولها إلى نهائيات برنامج "بوليفار المواهب".