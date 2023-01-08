بعد أيام من طرحها .. أغنية ”أفراح وزينة” لدوللي شاهين تتخطى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 11:29 مساءً - تخطت أغنية "أفراح وزينة" للنجمة دوللي شاهين حاجز الـ100 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب؛ وذلك بعد أيام من طرح الأغنية، كما تم طرحها على عدد من منصات الأغاني الشهيرة.

وأغنية "أفراح وزينة" من وهي من كلمات السيد علي الحان أحمد الكارمي توزيع وميكس محمد عمار، إخراج مؤمن يوسف.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية "الملكة Queen"، التي طرحتها عبر حسابها الخاص بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أغنية الملكة QUEEN من فكرة المطربة دوللي شاهين وتعبر الأغنية عن قصة اجتماعية نسائية وأن الأغنية تعبر عن اللهجتين المصرية واللبنانية.