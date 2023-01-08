اتفرج- انت الان تتابع خبر هياكل منها حتة.. هبة مجدي تسحر متابعيها بالقفطان المغربي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث إطلالة لها والتي نالت إعجاب عدد كبير من المتابعين.حيث نشرت “هبة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها مرتدية قفطان مغربي لونه أزرق، واعتمدت مكياج ناعم ورقيق، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها، وأرفقت مع الصور التعليق التالي: “المداح”.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (القفطان المغربي روعة عليك. بالصحة)، (الزين لابس التكشيطة المغربية اللي واخدة منك حتة)، (حلو عليك القفطان المغربي)، (القفطان المغربي بيليق عليكي جميلة الجميلات).

أحدث أعمال هبة مجدي

وكان العمل الفني الأخير الذي قدمته الفنانة هبة مجدي هو مسلسل “المداح – أسطورة الوادي”، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2022.

مسلسل “المداح – أسطورة الوادي” بطولة حمادة هلال، سهر الصايغ، كمال أبورية، حنان سليمان، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، أحمد عبد العزيز، ولاء الشريف، هلا السعيد، عفاف رشاد، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.