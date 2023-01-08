اتفرج- انت الان تتابع خبر قبل ما يدفنوه.. ماذا طلب جورج وسوف من حضور جنازة نجله وديع؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص الفنان جورج وسوف، على توجيه طلب خاص لأهله وأصدقاءه وجمهوره ممن حضروا جنازة نجله وديع قبل لحظة دفنه.

حيث ظهر جورج وسوف في مقطع فيديو قال فيه: “حبايب قلبي أنا هلأ رايح أدفن حبيبي “ودوعه” رايح لمثواه الأخير، لي رجاء كبير عندكم، ما بدي اسمع ولا طلقة رصاص الله يخليلكم أولادكم، إذا حدث لأي شخص شيء سيكون جرح عميق والجرح جرحين، بترجاكم إذا كان لي معزة لديكم”.

الفيديو من هنا.

تشييع جنازة وديع جورج وسوف

يُذكر أن جنازة وديع جورج وسوف، أٌقيمت ظهر اليوم في كنيسة مار نقولا في الأشرفية، على أن تُقام صلاة البخور على روحه في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم في كنيسة مار إلياس، ثم دفن الجثمان في مسقط رأسه كفرون بدولة سوريا.

وتستكمل أسرة الراحل في تلقي العزاء في وفاته يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين في صالة كنيسة مار الياس من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 7 مساءً، ثم يوم السبت المقبل الموافق 14 يناير في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذوكس من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 6 مساءً.