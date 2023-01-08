نسرين أمين تتألق بأربع أعمال متميزة في سباق رمضان 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 09:29 مساءً - تعيش الفنانة نسرين أمين حالة من النشاط الفني كعادتها، حيث أعلنت مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم، بأربعة أعمال درامية متميزة لعام 2023، نستعرض في السطور التالية.

تحت الوصاية:

تعاقدت الفنانة نسرين أمين على المشاركة في مسلسل "تحت الوصاية" منذ فترة و يعتبر هذا أول عمل تعاقدت عليه ضمن ماراثوان رمضان لعام ٢٠٢٣الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي.

مسلسل"تحت الوصاية"، مستوحى من قصة حياة الحاجة صيصة، وهى امرأة توفى زوجها وعمرها 21 عاما وكانت حامل في ابنتها الوحيدة فقررت الأعتماد على نفسها وارتدت الجلباب الرجالى الصعيدى، وامتهنت العديد من الأعمال ومنها أعمال في البناء وماسحة أحذية.

والمسلسل من بطولة منى زكي، نسرين أمين، دياب، مها نصار، محمد عبدالعظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف شيرين دياب وخالد دياب، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط.

مسلسل رهبة

وتعاقدت أيضا نسرين على مسلسل رهبة ، والذى ينتمى الي نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية التى يغلب علي احداثها طابع التشويق و الاثارة ، وتدور قصة و احداث مسلسل رهبة حول مجموعة من الأشخاص يتورطوا فى مشكلة كبيرة و لكن بطرق الخطأ يظهر شخص يمسك عليهم دليل علي الأعمال الغير قانونية التى يعملون بها و يصبح هذا الشخص بمثابة الخطر الذى يهدد حياتهم و خوف هؤلاء الأشخاص من ان امرهم ينكشف و حقيقتهم كما يتحدث المسلسل عن بعض الاشخاص المصابين بمرض او فوبيا الخوف من اى عمل او شىء حولهم.

ومسلسل رهبة من تأليف طارق بركات و من إخراج عادل الأعصر وبطولة أحمد الفيشاوى و نسرين أمين ، ومسلسل رهبة قد تم تصوير جزء من مشاهده منذ عام 2017 و كان وقتها باسم فوبيا و لكن توقف العمل لعدد من الاسباب و كان وقتها بطل المسلسل هو الفنان خالد الصاوى و لكنه اعتذر بعد ذلك عن استكمال المسلسل لتعرضه وقتها لازمة صحية.

حرب الجبالي

وأعلنت نسرين منذ فترة انتهاءها من تصوير مسلسل حرب الجبالي، والذى تجسد فيه نسرين من خلاله دور أميرة وهي زوجة أحمد رزق وتجسد دور شخصية فتاة شريرة تخطط دائما لإيذاء الأخرين، حتى تنال أهدافها وطموحها. مسلسل "حرب الجبالى" مكون من 45 حلقة ، ويضم عدد كبير من النجوم من أبرزهم أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

بابا المجال

وفى الساعات الأخيرة أعلنت نسرين مشاركتها في مسلسل "بابا المجال" مع مصطفى شعبان والذى أعربت نسرين عن سعادتها بعد تعاقدها خلال الساعات القليله الماضيه عن البطوله النسائيه أمام الفنان مصطفى شعبان بمسلسله المقرر عرضه في رمضان المقبل و تجسد نسرين امين شخصيه تدعي (جميله)

و أشارت نسرين: أنها سعيده بالعمل مع الفنان مصطفى شعبان في أول تعاون بينهما و يشارك أيضا في بطوله مسلسل “بابا المجال” : سهر الصايغ، باسم سمره، سوسن بدر، جومانا مراد ،رياض الخولي ،محمد نجاتي، محمود حافظ ،فرح يوسف ، سما ابراهيم ، عارفه عبد الرسول ، محمد رضوان ، احمد كشك وعدد آخر من الفنانين المشاركين و العمل من تأليف ورشه كتابه و انتاج /كمال ابو علي حيث تدور احداث العمل في إطار شعبي.